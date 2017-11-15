5 yıl sonra bir ilk

A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmanın 11'i açıklandığında Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun yer almaması dikkat çekti. Ay-yıldızlıların hocası Mircea Lucescu, sahaya hiçbir sarılacivertli oyuncuyu sürmedi. Son olarak 2012'de Gürcistan maçında ilk 11'de hiç Fenerbahçeli yoktu. İkinci yarıda Ozan Tufan oyuna dahil oldu. Sağ bekte oynadı.