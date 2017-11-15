 5 yıl sonra bir ilk – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    5 yıl sonra bir ilk

    5 yıl sonra bir ilk
    A Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynadığı karşılaşmanın 11'i açıklandığında Fenerbahçe'den hiçbir futbolcunun yer almaması dikkat çekti. Ay-yıldızlıların hocası Mircea Lucescu, sahaya hiçbir sarılacivertli oyuncuyu sürmedi. Son olarak 2012'de Gürcistan maçında ilk 11'de hiç Fenerbahçeli yoktu. İkinci yarıda Ozan Tufan oyuna dahil oldu. Sağ bekte oynadı.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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