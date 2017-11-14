Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Olympiakos
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Olympiakos'un da Fenerbahçe Doğuş gibi 4 galibiyeti bulunuyor.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:45
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Sizce Ay-Yıldızlılar sahaya eski formalarla çıkmalı mı?
Toplam 1
Yorum
tc formayı ne yaparsan yap içindekiler de iş oladıktan sonra . hoca ve başkan gitmeli
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Kara Mbodj savaşı!
Toplam 2
Yorum
koca cimbomlu eldekiler ne olacak şu an 15 sözleşmeli yabancı var. artı bize sol ayaklı stoper lazım. sağ ayaklı dolu takım.
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Vallahi rezalet, billahi rezalet
Toplam 10
Yorum
bjkli 32 yaşındayım Türkiye şartlarına göre tahmini bi 35 yıl daha yaşarım üzgünüm ki milli başarı göremeyeceğim hakkımı helal etmiyorum
Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Olympiakos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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