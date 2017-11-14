Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Olympiakos

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Olympiakos'un da Fenerbahçe Doğuş gibi 4 galibiyeti bulunuyor.