 Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Olympiakos – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    'un konuğu

    Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Olympiakos

    , THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Yunanistan'ın takımıyla karşılaşacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu , bu sezon geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta Alman ekibi Brose Bamberg'i deplasmanda 80-57 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde 'un da Fenerbahçe Doğuş gibi 4 galibiyeti bulunuyor.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:45
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