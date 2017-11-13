THY Avrupa Ligi'nde hafta başlıyor
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 7. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, yarın ve 15 Kasım Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Bir galibiyete sahip Anadolu Efes, yarın İsrail'in Maccabi FOX takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.
Dört galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 15 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak maçta, Yunanistan ekibi Olympiakos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Anadolu Efes
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Khimki (Rusya)
22.30 Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)
22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)
15 Kasım Çarşamba:
20.45 Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
22.45 Valencia (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:22
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Tehlike sinyali
Toplam 5
Yorum
Aslan SAYIN BASKAN TAKIMIN TAVAN YAPTIGI UEFA SAMPIYONLUGUNU BILE YÖNETEMEDIN ALLAH ASKINA BIR SUSDA BEN NERDE YANLIS YAPTIM SARKISINI DINLE!
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Esteban çok mutlu
Toplam 1
Yorum
adem Haketseydik üst sıralarda olurduk demekki bazı şeyleri eksik yapmışız.
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Bunalıma girdi!
Toplam 2
Yorum
Aslan DAHA COK CALISIR MAC EKSIGI ONU FAZLA ETKILEMEZ ADAM SÜPER YETENEK
THY Avrupa Ligi'nde hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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