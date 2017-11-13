THY Avrupa Ligi'nde hafta başlıyor

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, yarın ve 15 Kasım Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Bir galibiyete sahip Anadolu Efes, yarın İsrail'in Maccabi FOX takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.05'te başlayacak.

Dört galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 15 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak maçta, Yunanistan ekibi Olympiakos'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Anadolu Efes

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Khimki (Rusya)

22.30 Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

15 Kasım Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Doğuş - Olympiakos (Yunanistan)

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.45 Valencia (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)