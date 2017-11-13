Anadolu Efes, İsrail deplasmanında

Basketbolda kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan Anadolu Efes, 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Lacivert-beyazlı ekip, 1 galibiyetle 16 takımlı ligde 15. sırada yer alıyor. İsrail ekibi ise sezonun ilk 6 maçında 4 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Maccabi FOX, 7. hafta öncesinde ligde 5. sırada bulunuyor. Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç TSİ 22.05'te başlayacak.

THY AVRUPA LİGİ'NDE 13. RANDEVU

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi FOX ile 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçın 5'ini Anadolu Efes kazanırken, 7'si İsrail ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Lacivert-beyazlı ekip, Maccabi FOX ile yaptığı son 2 maçı da kazandı.