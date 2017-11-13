Anadolu Efes, İsrail deplasmanında
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımı ile karşılaşacak.
Basketbolda kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan Anadolu Efes, 6 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Lacivert-beyazlı ekip, 1 galibiyetle 16 takımlı ligde 15. sırada yer alıyor. İsrail ekibi ise sezonun ilk 6 maçında 4 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Maccabi FOX, 7. hafta öncesinde ligde 5. sırada bulunuyor. Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç TSİ 22.05'te başlayacak.
THY AVRUPA LİGİ'NDE 13. RANDEVU
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Maccabi FOX ile 13. kez karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 12 maçın 5'ini Anadolu Efes kazanırken, 7'si İsrail ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. Lacivert-beyazlı ekip, Maccabi FOX ile yaptığı son 2 maçı da kazandı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:24
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Tehlike sinyali
Toplam 5
Yorum
Aslan SAYIN BASKAN TAKIMIN TAVAN YAPTIGI UEFA SAMPIYONLUGUNU BILE YÖNETEMEDIN ALLAH ASKINA BIR SUSDA BEN NERDE YANLIS YAPTIM SARKISINI DINLE!
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Esteban çok mutlu
Toplam 1
Yorum
adem Haketseydik üst sıralarda olurduk demekki bazı şeyleri eksik yapmışız.
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Bunalıma girdi!
Toplam 2
Yorum
Aslan DAHA COK CALISIR MAC EKSIGI ONU FAZLA ETKILEMEZ ADAM SÜPER YETENEK
Anadolu Efes, İsrail deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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