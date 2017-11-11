Türk takımlarından 2’de 2
THY Euroleague’in 6. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg’i, Anadolu Efes de İspanya’da Barcelona Lassa’yı mağlup etti.
Anadolu Efes, ilk galibiyetini İspanya'da aldı
Türk takımları, Euroleague'de bu haftayı deplasmanda geçirdi. Anadolu Efes, İspanya'da Barcelona Lassa'yı 89-85 yenerek, bu sezon ki ilk galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Doğuş ise Almanya deplasmanında Brose Baskets Bamberg'i 80-57 gibi farklı bir skorla geçti.
Lider CSKA Moskova
THY Euroleague'de 6 hafta geride kalırken, CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor. CSKA'yı averajla ikinci sırada BC Khimki takip ediyor. Haftayı Fenerbahçe Doğuş üçüncü sırada tamamlarken, Anadolu Efes de 15. sırada bitirdi. Ligde son sırada ise EA7 Olimpia Milano bulunuyor.
THY Euroleague'in 6. Haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:
Rusya CSKA Moskova: 94 - Valencia Basket: 67
Maccabi FOX Tel Aviv: 90 - Real Madrid: 83
EA7 Olimpia Milano: 62 - Zalgiris Kaunas: 94
FC Barcelona Lassa: 85 - Anadolu Efes: 89
BC Khimki: 91 - Saski Baskonia: 90
Brose Baskets Bamberg: 57 - Fenerbahçe Doğuş: 80
Olympiakos: 62 - Panathinaikos: 70
Unicaja Malaga: 79 - Kızılyıldız: 65
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:24
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hajakl Takımı borç btağına sokmakdan başka yapdığınız birşey yok
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F.Bahçe'ye 'Klaas' orta saha
Toplam 8
Yorum
hagabnas Bu saatden sonra yapacağınız hiçbir transfer takıma fayda sağlamaz aksine zarar verir. Sizler yönetici olarak gitmeniz en hayırlısı olur.
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Florya’da transfer zirvesi
Toplam 1
Yorum
fanatık galatasaraylı arda gelmememelı gelırse galatasarayı karıstırır duzen bozulur
Türk takımlarından 2’de 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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