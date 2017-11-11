6. haftanın MVP’si Stimac
THY Euroleague’de 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes’in Sırp basketbolcusu Vladimir Stimac oldu.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:01
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Gomis, Neymar'ı geçti!
Toplam 3
Yorum
Aslan BUNLAR YANLIS KIYASLAMALAR ! HELE NEYMAR'LA ALLAH AKIL FIKIR VERSIN KIYASLAYANA
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Yasin Öztekin, formaya uzak kaldı
Toplam 1
Yorum
Aslan YASIN COK KALITELI BIR FORVET AMA SON HAMLELERINI DOGRU YAPAMIYOR ZATEN YAPSA B.DORTMUNTDAN TÜRKIYEYE DEGIL REAL MADRIT'E GIDERDI
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Tudor'dan ilginç açıklama: İnanmıyorum!
Toplam 1
Yorum
Aslan BU KADAR SISTEM KARMASASINA TAKILMA OYUN ICINDE POZISYONA VE RAKIBE HATTA SKORA GÖRE HERSEY KARISIR HERKES HERYERDE OYNAYABILMELI
6. haftanın MVP’si Stimac haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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