6. haftanın MVP’si Stimac

THY Euroleague’de 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes’in Sırp basketbolcusu Vladimir Stimac oldu.

THY Euroleague'de 6. hafta sona ermesiyle haftanın en değerli oyuncusunun sahibi de belli oldu. Anadolu Efes'in sezonun ilk galibiyetini almasında büyük rol oynayan Vladimir Stimac, deplasmandaki Barcelona Lassa maçında gösterdiği performansla haftanın MVP'si seçildi. Efes'in Barca'yı 89-85 mağlup ettiği müsabakayı Stimac, 22 sayı, 8 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı. 30 yaşındaki basketbolcu, bu oyunuyla 29 verimlilik puanı elde etti.