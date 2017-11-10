 Anadolu Efes ilk galibiyetini aldı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    ilk galibiyetini aldı

    Anadolu Efes ilk galibiyetini aldı

    , THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 89-85 mağlup etti.

    Müsabakanın ilk periyodunu 26-15 önde kapatan , devre arasına da 42-35 üstün girdi. Üçüncü periyodu 67-57 önde tamamlayan Anadolu Efes, müsabakadan da 89-85 galip ayrıldı.

    Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac olurken, Barcelona Lassa adına Kevin Seraphin 19 sayı üretti. Bu sonuçla Anadolu Efes altıncı maçında ilk kez galibiyetle tanışırken, Barcelona Lassa 4. mağlubiyetini yaşadı.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:32
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