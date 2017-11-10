Anadolu Efes ilk galibiyetini aldı
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 89-85 mağlup etti.
Müsabakanın ilk periyodunu 26-15 önde kapatan Anadolu Efes, devre arasına da 42-35 üstün girdi. Üçüncü periyodu 67-57 önde tamamlayan Anadolu Efes, müsabakadan da 89-85 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac olurken, Barcelona Lassa adına Kevin Seraphin 19 sayı üretti. Bu sonuçla Anadolu Efes altıncı maçında ilk kez galibiyetle tanışırken, Barcelona Lassa 4. mağlubiyetini yaşadı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:32
-
Durmak yok!
Toplam 1
Yorum
sarı kanarya ister hergün idmanyapın isteren iyi hoca ve topçuları transfer edin boşuna masraf. suni şampiyonu suni hakemler belirlemiş PAFla maçlara çık
-
Çilingir Belhanda
Toplam 7
Yorum
hagi10 iyi mi kötü mü hala anlayamadım.
-
Limana yaklaşıyor
Toplam 1
Yorum
taraftar fenerin transfer komitesi 40 yılda bir iyi adam buluyo onada hemen beşiktaş talip oluyo :))
Anadolu Efes ilk galibiyetini aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.