Anadolu Efes, deplasmanda Barça'ladı!
THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes ile Barcelona takımları, Palau Blaugrana Spor Salonu’nda karşılaştı
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 89-85 mağlup etti.
Müsabakanın ilk periyodunu 26-15 önde kapatan Anadolu Efes, devre arasına da 42-35 üstün girdi.
Üçüncü periyodu 67-57 önde tamamlayan Anadolu Efes, müsabakadan da 89-85 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Anadolu Efes'ten Vladimir Stimac olurken, Barcelona Lassa adına Kevin Seraphin 19 sayı üretti.
Bu sonuçla İstanbul ekibi altıncı maçında ilk kez galibiyetle tanışırken, Barcelona Lassa 4. mağlubiyetini yaşadı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
-
Atiba ile 1+1 yıl daha
Toplam 10
Yorum
bjk smokie :) atıbanın yerine alacak kişi bence ( okay yokuşlu )
-
Asamoah transferinde flaş gelişme!
Toplam 8
Yorum
Eldeki Çöp Yabancıları Gönder DeJong ve Donk'u gönderin Asamoah'ı alın. Arda denen bitik adamı almak için bu ucuz numaralara girmeyin. Saçma sapan açıklamalar.
-
Volkan Demirel Kocaman'a söz verdi
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Sam arkadaş ön teker nasıl giderse arka tekerde öyle gider.Aziz Başkanıda her sene şampiyon olacaz diye hemde üyeler önünde söz vermiyormu.
Anadolu Efes, deplasmanda Barça'ladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.