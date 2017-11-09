Fenerbahçe, Almanya deplasmanında

Brose Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta İspanya ekibi Valencia'yı evinde 79-66 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Brose Bamberg'in de Fenerbahçe Doğuş gibi 3 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe ile Brose Bamberg, Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda rakibi karşısında 3 kez kazandı, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.