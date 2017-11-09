Fenerbahçe, Almanya deplasmanında
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Brose Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı.
Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta İspanya ekibi Valencia'yı evinde 79-66 mağlup etti.
Karşılaşma öncesinde ev sahibi Brose Bamberg'in de Fenerbahçe Doğuş gibi 3 galibiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe ile Brose Bamberg, Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda rakibi karşısında 3 kez kazandı, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:45
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Ferri bombası
Toplam 3
Yorum
EKONOMİST BU SENE ATI ALANI ÜSKÜDARDAN GEÇİRDİ SUNİ HAKEMLER. EN AZINDAN TRANSFERLER İÇİN PARAYI SENEYE AYIRIN SUNİLER SENEYE BELKİ BİZİ YAPARLAR
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Ferri bombası
Toplam 3
Yorum
EKONOMİST BU SENE ATI ALANI ÜSKÜDARDAN GEÇİRDİ SUNİ HAKEMLER. EN AZINDAN TRANSFERLER İÇİN PARAYI SENEYE AYIRIN SUNİLER SENEYE BELKİ BİZİ YAPARLAR
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''İnanmayan gitsin!''
Toplam 5
Yorum
ercisli biz taraftarlarda sana inanmıyoruz biz nereye gidelim. hadi biz gittik diyelim ne yapacaksınız
Fenerbahçe, Almanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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