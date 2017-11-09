 Fenerbahçe, Almanya deplasmanında – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
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    09 Kasım 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe, Almanya deplasmanında

    Fenerbahçe, Almanya deplasmanında

    Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

    Brose Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

    THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

    Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta İspanya ekibi Valencia'yı evinde 79-66 mağlup etti.

    Karşılaşma öncesinde ev sahibi Brose Bamberg'in de Fenerbahçe Doğuş gibi 3 galibiyeti bulunuyor.

    Fenerbahçe ile Brose Bamberg, Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda rakibi karşısında 3 kez kazandı, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:45
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