 THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı... – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı...

    THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı...

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.

    Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, yarın ve 10 Kasım Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak. Henüz galibiyetle tanışamayan Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Palau Blaugrana'daki mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Üç galibiyeti bulunan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, 10 Kasım Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak maçta, Almanya ekibi Brose Bamberg'e Brose Arena'da konuk olacak.

    PROGRAM
    THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:

    20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Valencia (İspanya)

    22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya)

    22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya)

    23.00 Barcelona Lassa (İspanya) -

    10 Kasım Cuma:

    20.00 Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya)

    22.00 Brose Bamberg (Almanya) -

    22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

    22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:29
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