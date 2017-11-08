THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı...
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 6. hafta maçlarıyla devam edecek.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Valencia (İspanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Real Madrid (İspanya)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Anadolu Efes
10 Kasım Cuma:
20.00 Khimki (Rusya) - Baskonia (İspanya)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Fenerbahçe Doğuş
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:29
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 15
Yorum
heyhat geç bunları Azizim 20 yıldır bitirdiniz klübü artık prestij değil eğlence takımı olduk. magazin programı gibi klüp yönetiliyor. pembe dizi.
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A Milli Futbol Takımı, Romanya deplasmanında
Toplam 1
Yorum
kadro kadroya bak apaşi takımı hakan çalhanoglu hariç gerisi amatör takımı bu kadroyla anca çin takımı yla oynar önüne gelen cakıyor saden
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 15
Yorum
kocaman masal hep masal ligde kadro olarak fb den daha iyi takıma sahip Anadolu klüpleri var hala transfer diyor günaydın bir yıldır aynı ekip nerdeydiniz
THY Avrupa Ligi'nde haftanın programı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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