 Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    , Barcelona deplasmanında

    Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında

    Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya'nın ekibiyle karşılaşacak.

    Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan ve ilk 5 maçında Real Madrid, Valencia, Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova ile Unicaja Malaga'ya mağlup olan lacivert-beyazlı takım, maçını kazanarak ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Barcelona Lassa'nın ligde 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

    AVRUPA'DA 597. MAÇ
    , İspanya temsilcisi karşısında Avrupa'da 597. mücadelesine çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 596 karşılaşmada 333 galibiyet ve 263 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 349. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 348 karşılaşmada 176 galibiyet alırken, 172 kez salondan yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes ile Barcelona Lassa daha önce Avrupa kupalarında 22 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı takım bu maçların 7'sini kazanıp, 15'ini yitirdi.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:59
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