THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid liderliğini sürdürdü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçlarının ardından İspanya temsilcisi Real Madrid liderliğini sürdürdü.
Eflatun-beyazlılar, sahasında Rusya temsilcisi Khimki'ye 86-80 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşamasına karşın averajla liderliğini devam ettirdi.
Konuk ettiği İspanya'nın Valencia takımına 79-66 üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, turnuvadaki 3. galibiyetini elde etti ve averajla 7. sırada yer aldı.
Sahasında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 79-74 yenilerek beşinci maçını da kaybeden ve organizasyonda galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda yer alan Anadolu Efes, haftayı yine son sırada kapattı.
THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları 9 ve 10 Kasım'da oynanacak.
SONUÇLAR
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Brose Bamberg (Almanya): 69-75
Fenerbahçe Doğuş - Valencia (İspanya): 79-66
Baskonia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 85-84
Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 79-68
Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya): 80-86
CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 94-91
Anadolu Efes - Unicaja Malaga (İspanya): 74-79
Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 73-51
PUAN DURUMU
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1
|Real Madrid
|5
|4
|1
|437
|385
|52
|9
|2
|CSKA Moskova
|5
|4
|1
|435
|400
|35
|9
|3
|Olympiakos
|5
|4
|1
|367
|355
|12
|9
|4
|Khimki
|5
|4
|1
|406
|397
|9
|9
|5
|Valencia
|5
|3
|2
|385
|341
|44
|8
|6
|Maccabi FOX
|5
|3
|2
|393
|363
|30
|8
|7
|Fenerbahçe Doğuş
|5
|3
|2
|375
|354
|21
|8
|8
|Brose Bamberg
|5
|3
|2
|387
|398
|-11
|8
|9
|Barcelona Lassa
|5
|2
|3
|402
|371
|31
|7
|10
|Kızılyıldız MTS
|5
|2
|3
|400
|404
|-4
|7
|11
|Zalgiris
|5
|2
|3
|393
|417
|-24
|7
|12
|Panathinaikos Superfoods
|5
|2
|3
|381
|415
|-34
|7
|13
|Unicaja Malaga
|5
|2
|3
|351
|392
|-41
|7
|14
|AX Armani Exchange Olimpia Milan
|5
|1
|4
|400
|426
|-26
|6
|15
|Baskonia
|5
|1
|4
|352
|391
|-39
|6
|16
|Anadolu Efes
|5
|0
|5
|369
|424
|-55
|5
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:24
-
Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 47
Yorum
H.K sen neyi kazandında takımın en iyisini satıyosun. yarım asır şampiyon olamamışsın bunların aklı hala gençlerbirliği, ankaragücü aklı.
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
-
Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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