THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid liderliğini sürdürdü

Eflatun-beyazlılar, sahasında Rusya temsilcisi Khimki'ye 86-80 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşamasına karşın averajla liderliğini devam ettirdi.

Konuk ettiği İspanya'nın Valencia takımına 79-66 üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, turnuvadaki 3. galibiyetini elde etti ve averajla 7. sırada yer aldı.

Sahasında İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 79-74 yenilerek beşinci maçını da kaybeden ve organizasyonda galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda yer alan Anadolu Efes, haftayı yine son sırada kapattı.

THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmaları 9 ve 10 Kasım'da oynanacak.



SONUÇLAR

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Brose Bamberg (Almanya): 69-75

Fenerbahçe Doğuş - Valencia (İspanya): 79-66

Baskonia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 85-84

Maccabi FOX (İsrail) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 79-68

Real Madrid (İspanya) - Khimki (Rusya): 80-86

CSKA Moskova (Rusya) - Zalgiris (Litvanya): 94-91

Anadolu Efes - Unicaja Malaga (İspanya): 74-79

Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 73-51



PUAN DURUMU