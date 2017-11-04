 Haftanın MVP’si Nando de Colo oldu – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Haftanın MVP’si oldu

    Haftanın MVP’si Nando de Colo oldu

    THY Euroleague’de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova’nın Fransız yıldızı oldu.

    THY Euroleague'de 5. hafta dün oynanan müsabakalarla sona ererken, haftanın MVP'si de belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus ekibi CSKA Moskova'nın evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 94-91'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada yıldızlaşan , haftanın MVP'si seçildi. Fransız basketbolcu, 25 sayı, 10 asist ve 3 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. 30 yaşındaki oyuncu, MVP ödülünü 37 verimlilik puanı ile elde etti.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:02
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