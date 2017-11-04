Haftanın MVP’si Nando de Colo oldu
THY Euroleague’de 5. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova’nın Fransız yıldızı Nando de Colo oldu.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:02
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
SSS BIRAKIN BU İŞLERİ HAFTAYA YERİN DİBİNE SOKARSINIZ...
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
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