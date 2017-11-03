Anadolu Efes yine kayıp
THY Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga'ya 79-74 yenildi.
Bu sonuçla Anadolu Efes organizasyonda 5. maçını da yitirdi. Unicaja Malaga ise 2. galibiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya), Marcin Kowalski (Polonya)
Anadolu Efes: McCollum 4, Ledo 5, Birkan Batuk, Dunston 8, Stimac 17, Simon 12, Adams 10, Muric, Motum 16, Doğuş Balbay 2
Unicaja Malaga: McCallum 13, Milosavljevic 2, Salin 9, Brooks 3, Shermadini 13, Nedovic 13, Waczynski 7, Augustine 11, Suarez 6, Diaz 2, Musli
1. Periyot: 19-25
Devre: 35-35
3. Periyot: 59-53
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:55
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
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