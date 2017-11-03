Anadolu Efes yine kayıp

Bu sonuçla Anadolu Efes organizasyonda 5. maçını da yitirdi. Unicaja Malaga ise 2. galibiyetini aldı.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya), Marcin Kowalski (Polonya)

Anadolu Efes: McCollum 4, Ledo 5, Birkan Batuk, Dunston 8, Stimac 17, Simon 12, Adams 10, Muric, Motum 16, Doğuş Balbay 2

Unicaja Malaga: McCallum 13, Milosavljevic 2, Salin 9, Brooks 3, Shermadini 13, Nedovic 13, Waczynski 7, Augustine 11, Suarez 6, Diaz 2, Musli

1. Periyot: 19-25

Devre: 35-35

3. Periyot: 59-53