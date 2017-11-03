 Anadolu Efes yine kayıp – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Anadolu Efes yine kayıp

    Anadolu Efes yine kayıp

    THY Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında İspanyol temsilcisi Unicaja Malaga'ya 79-74 yenildi.

    Bu sonuçla Anadolu Efes organizasyonda 5. maçını da yitirdi. Unicaja Malaga ise 2. galibiyetini aldı.

    Salon: Sinan Erdem
    Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Petri Mantyla (Finlandiya), Marcin Kowalski (Polonya)
    Anadolu Efes: McCollum 4, Ledo 5, Birkan Batuk, Dunston 8, Stimac 17, Simon 12, Adams 10, Muric, Motum 16, Doğuş Balbay 2
    Unicaja Malaga: McCallum 13, Milosavljevic 2, Salin 9, Brooks 3, Shermadini 13, Nedovic 13, Waczynski 7, Augustine 11, Suarez 6, Diaz 2, Musli
    1. Periyot: 19-25
    Devre: 35-35
    3. Periyot: 59-53

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:55
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