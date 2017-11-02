Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç öncesi kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Perasovic, Avrupa Ligi'nde geride kalan dört haftada yenildiklerini hatırlatarak, "Çok kritik bir maça çıkacağız. Unicaja Malaga çok iyi savunma yapan bir takım, ayrıca hücum ribauntlarında da çok etkililer. Onları bu noktalarda durdurmak için çok gayret sarf etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlıların Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise Unicaja Malaga'nın sert basketbol oynadığını belirterek, "Onlara daha sert savunma yaparak yanıt vermeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde maçı kazanmak için büyük bir fırsat elde ederiz. THY Avrupa Ligi'nde ilk dört maçımızı kaybettikten sonra bu maçtan galibiyetle ayrılmamız bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.