"Çok kritik bir maça çıkacağız"
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahalarında İspanya'nın Unicaja Malaga takımıyla oynayacakları maçın çok kritik olduğunu bildirdi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç öncesi kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Perasovic, Avrupa Ligi'nde geride kalan dört haftada yenildiklerini hatırlatarak, "Çok kritik bir maça çıkacağız. Unicaja Malaga çok iyi savunma yapan bir takım, ayrıca hücum ribauntlarında da çok etkililer. Onları bu noktalarda durdurmak için çok gayret sarf etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Lacivert-beyazlıların Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise Unicaja Malaga'nın sert basketbol oynadığını belirterek, "Onlara daha sert savunma yaparak yanıt vermeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde maçı kazanmak için büyük bir fırsat elde ederiz. THY Avrupa Ligi'nde ilk dört maçımızı kaybettikten sonra bu maçtan galibiyetle ayrılmamız bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:12
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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm eşleşmeler!
Toplam 3
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20 adana demir ile zorlu maç
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Yenilmezler!
Toplam 6
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Ali Beceriksizler mac 1-1 iki veya uc atabilirdik
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Kafasında kırk tilki dolaşıyor
Toplam 11
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İsyankar905 Bizim takım kadar dönen tekere çomak sokan işleyen takımın düzenini bozan başka bir kulüp yok. Kendi ayağımıza sıkmaya bayılıyoruz....
"Çok kritik bir maça çıkacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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