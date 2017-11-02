 "Çok kritik bir maça çıkacağız" – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    "Çok kritik bir maça çıkacağız"

    "Çok kritik bir maça çıkacağız"

    Başantrenörü , THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahalarında İspanya'nın Unicaja Malaga takımıyla oynayacakları maçın çok kritik olduğunu bildirdi.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç öncesi kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Perasovic, Avrupa Ligi'nde geride kalan dört haftada yenildiklerini hatırlatarak, "Çok kritik bir maça çıkacağız. Unicaja Malaga çok iyi savunma yapan bir takım, ayrıca hücum ribauntlarında da çok etkililer. Onları bu noktalarda durdurmak için çok gayret sarf etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

    Lacivert-beyazlıların Hırvat oyuncusu Krunoslav Simon ise Unicaja Malaga'nın sert basketbol oynadığını belirterek, "Onlara daha sert savunma yaparak yanıt vermeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde maçı kazanmak için büyük bir fırsat elde ederiz. THY Avrupa Ligi'nde ilk dört maçımızı kaybettikten sonra bu maçtan galibiyetle ayrılmamız bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Çok kritik bir maça çıkacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.