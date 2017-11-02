Anadolu Efes ilk galibiyet peşinde
Anadolu Efes, THY Euroleague’de yarın evinde karşılaşacağı İspanyol ekibi Unicaja Malaga’yı yenerek, bu sezon galibiyetle tanışmak istiyor.
17. randevu
Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, THY Euroleague'de bugüne kadar 16 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, Malaga ise 7 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.
Avrupa'daki 596. maç
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 595 kez parkeye çıktı. Efes, geride kalan 595 mücadelede 333 galibiyet elde ederken, 262 kez de mağlup oldu.
İki takım arasındaki mücadeleyi İtalyan Luigi Lamonica, Fin Petri Mantyla ve Polonyalı Marcin Kowalski üçlüsü yönetecek.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:22
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Defansı nasıl toparladı görün bakın
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Pepe: Herkesin 10 puanı yok
Toplam 8
Yorum
arsen l. Orkestra şefi...........
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Beşiktaş, G.Saray'ı yakaladı; F.Bahçe'ye 1 kaldı
Toplam 5
Yorum
Cl efendisi Fb Galatasaray Fb nin CL de daha başarılı olmuş olmasını matematiksel bir gerçek dahi olsa kabul etmekte zorlanıyor. Bjk nin 11 i geçer gibi.
Anadolu Efes ilk galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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