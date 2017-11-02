 Anadolu Efes ilk galibiyet peşinde – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Anadolu Efes ilk galibiyet peşinde

    Anadolu Efes ilk galibiyet peşinde

    Anadolu Efes, THY Euroleague’de yarın evinde karşılaşacağı İspanyol ekibi Unicaja Malaga’yı yenerek, bu sezon galibiyetle tanışmak istiyor.

    THY Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol takımı Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar, ligde geride kalan 4 haftada henüz galibiyetle tanışamadı. Malaga ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

    17. randevu
    Anadolu Efes ile Unicaja Malaga, THY Euroleague'de bugüne kadar 16 kez mücadele etti. Bu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, Malaga ise 7 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

    Avrupa'daki 596. maç
    Anadolu Efes, Avrupa kupalarında bugüne kadar 595 kez parkeye çıktı. Efes, geride kalan 595 mücadelede 333 galibiyet elde ederken, 262 kez de mağlup oldu.

    İki takım arasındaki mücadeleyi İtalyan Luigi Lamonica, Fin Petri Mantyla ve Polonyalı Marcin Kowalski üçlüsü yönetecek.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:22
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