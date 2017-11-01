Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Valencia

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezona iyi başlamadı. Ligde ilk 4 maçta ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Valencia karşısında kazanmak istiyor.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım geçen hafta Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'a son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 70-68 kaybetmişti. Valencia, geçen sezon İspanya Ligi'ni şampiyon tamamlayarak katılmaya hak kazandığı Avrupa Ligi'nde ilk hafta Rusya deplasmanında Khimki'ye yenildi. Daha sonraki 3 haftada Anadolu Efes, Baskonia ve Unicaja Malaga'yı mağlup eden İspanyol temsilcisi, İstanbul'da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Doğuş ve Valencia, Avrupa Ligi'nde bugüne dek iki kez karşılaştı. 2010-2011 sezonundaki maçlarda iki takım da birer galibiyet elde etti. Öte yandan maçta, sarı-lacivertli basketbolculardan Luigi Datome 6, Nicolla Melli ise 17 sayı kaydetmesi durumunda, Avrupa Ligi'nde bin sayı barajını geçecek.