 Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Valencia – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'un konuğu

    Fenerbahçe Doğuş'un konuğu Valencia

    Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İspanyol temsilcisi 'yı konuk edecek.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Avrupa Ligi'nin son şampiyonu , bu sezona iyi başlamadı. Ligde ilk 4 maçta ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde karşısında kazanmak istiyor.

    Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım geçen hafta Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'a son saniyelerde yediği 3 sayılık basketle 70-68 kaybetmişti. Valencia, geçen sezon İspanya Ligi'ni şampiyon tamamlayarak katılmaya hak kazandığı Avrupa Ligi'nde ilk hafta Rusya deplasmanında Khimki'ye yenildi. Daha sonraki 3 haftada Anadolu Efes, Baskonia ve Unicaja Malaga'yı mağlup eden İspanyol temsilcisi, İstanbul'da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Doğuş ve Valencia, Avrupa Ligi'nde bugüne dek iki kez karşılaştı. 2010-2011 sezonundaki maçlarda iki takım da birer galibiyet elde etti. Öte yandan maçta, sarı-lacivertli basketbolculardan Luigi Datome 6, Nicolla Melli ise 17 sayı kaydetmesi durumunda, Avrupa Ligi'nde bin sayı barajını geçecek.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:46
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