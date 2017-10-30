Ekim ayının MVP'si Doncic
Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, THY Avrupa Ligi'nde ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Doncic, ligin ilk 4 maçını kazanan Real Madrid'de sergilediği performansla ekim ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Sloven basketbolcu, şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda 24 sayı, 6,8 ribaunt, 3,8 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. Ligde iki kez haftanın MVP'si de seçilen Doncic, Avrupa Ligi'nde sayı krallığı ve verimlilik puanı ortalamalarında da zirvede bulunuyor.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
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Muslera yandı! Ona da Caner'le aynı ceza
Toplam 39
Yorum
adalet türk yapınca ceza yabancı yapınca yok not fenerliyim muslerayı severim ama cezasını çekmeli
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Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım!
Toplam 9
Yorum
Serdar kartal En 5 maç alması lazım az adalet varsa çünkü yumruk attı feguli
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Kral çıplak!
Toplam 13
Yorum
GALATASARAY 1905 fark atanlarız ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor boş yapanları yolda kaldınız ve yok ki şansınız anladık ki bizi fazla kafaya taktınız
Ekim ayının MVP'si Doncic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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