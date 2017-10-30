Ekim ayının MVP'si Doncic

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Doncic, ligin ilk 4 maçını kazanan Real Madrid'de sergilediği performansla ekim ayının en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü. Sloven basketbolcu, şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda 24 sayı, 6,8 ribaunt, 3,8 asist ve 1,3 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. Ligde iki kez haftanın MVP'si de seçilen Doncic, Avrupa Ligi'nde sayı krallığı ve verimlilik puanı ortalamalarında da zirvede bulunuyor.