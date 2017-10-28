Haftanın MVP'si yine Doncic!
THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, üst üste ikinci kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'in konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-66 mağlup ettiği maçta 35 verimlilik puanı üreten Doncic, üçüncü haftanın ardından dördüncü haftanın da en değerli oyuncusu oldu.
Karşılaşmayı 28 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan 18 yaşındaki Doncic, iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 6'da 4, serbest atışlarda ise 6'da 6 isabetle oynadı.
Konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına 87-84 kaybeden Maccabi FOX'un ABD'li forveti DeShaun Thomas, 31 verimlilik puanıyla oynayarak ikinci oldu. 26 yaşındaki basketbolcu, karşılaşmada 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.
Kızılyıldız MTS takımından ABD'li James Feldeine, Rusya'nın Khimki ekibinin Rus gardı Alexey Shved ve CSKA Moskova'dan Fransız Nando De Colo, 26'şar verimlilik puanıyla iki oyuncuyu takip etti.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:16
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Gerçek ortaya çıktı! 'Siyahi pislik' demiş
Toplam 13
Yorum
TFF ye yazıklar olsunnnn BU TFF ye yazıklar olsun..onlarda tsUN yenilmesinin istediler.bu yakup kayış GS için bunun yapmış olamazmı..bu adamın konuşmaları okunsun.du
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Medel + Negredo 20 milyon €
Toplam 11
Yorum
taner fikret başkanın yerinde olsam artıok millitakıma bjk taşlı yıldızları göndermeyip bu cezaları veto ederim
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İngilizler'in umudu 17'lik Türk
Toplam 4
Yorum
sönmez neden ilgilensinler ki Türkiye başarılı olur sonra ve fatih terimler nasıl gereksiz yere para yiyebilirler Tff fe ne yapar sonra Yazıkkk
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