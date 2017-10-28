Haftanın MVP'si yine Doncic!

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'in konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 87-66 mağlup ettiği maçta 35 verimlilik puanı üreten Doncic, üçüncü haftanın ardından dördüncü haftanın da en değerli oyuncusu oldu.

Karşılaşmayı 28 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan 18 yaşındaki Doncic, iki sayılık atışlarda 7'de 5, üç sayılık atışlarda 6'da 4, serbest atışlarda ise 6'da 6 isabetle oynadı.

Konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına 87-84 kaybeden Maccabi FOX'un ABD'li forveti DeShaun Thomas, 31 verimlilik puanıyla oynayarak ikinci oldu. 26 yaşındaki basketbolcu, karşılaşmada 28 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

Kızılyıldız MTS takımından ABD'li James Feldeine, Rusya'nın Khimki ekibinin Rus gardı Alexey Shved ve CSKA Moskova'dan Fransız Nando De Colo, 26'şar verimlilik puanıyla iki oyuncuyu takip etti.