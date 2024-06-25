Haberler Haberler Danimarka - Sırbistan maçı CANLI izle (Danimarka - Sırbistan | EURO 2024 canlı yayın)

Danimarka - Sırbistan maçı CANLI izle (Danimarka - Sırbistan | EURO 2024 canlı yayın)

Danimarka ile Sırbistan, EURO 2024 C Grubu üçüncü ve son maçında karşı karşıya geliyor. Münih Arena Stadyumu'nda oynanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Danimarka - Sırbistan maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 21:56
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Danimarka - Sırbistan maçı CANLI izle (Danimarka - Sırbistan | EURO 2024 canlı yayın)

EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Münih Arena Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Danimarka - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Danimarka: Schmeichel; Christensen, Vestergaard, Andersen; Mæhle, Højbjerg, Hjulmand, Bah; Eriksen; Højlund, Wind.

Sırbistan: Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Ilić, Gudelj, Mijailović; Samardžić, Lukić; Mitrović

Danimarka - Sırbistan maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Danimarka - Sırbistan maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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