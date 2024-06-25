Danimarka - Sırbistan maçı CANLI izle (Danimarka - Sırbistan | EURO 2024 canlı yayın)

EURO 2024 C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor. Münih Arena Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
Danimarka - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Danimarka:
Danimarka:Schmeichel; Christensen, Vestergaard, Andersen; Mæhle, Højbjerg, Hjulmand, Bah; Eriksen; Højlund, Wind.
Sırbistan: Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Ilić, Gudelj, Mijailović; Samardžić, Lukić; Mitrović
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DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Danimarka - Sırbistan maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.