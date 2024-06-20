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İspanya 1-0 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda İspanya, İtalya'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 21:58 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 00:05
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İspanya 1-0 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Grubu'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile İtalya karşı karşıya geldi.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla İspanyollar oldu.

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 55. dakikada Ricciardo Calafiori (k.k.) kaydetti.

Bu sonuçla 2'de 2 yapan İspanya, B Grubu'nda liderliğini sürdürerek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. İkinci maçında ilk yenilgisini alan İtalya ise 3 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

İspanya gruptaki 3. maçında 24 Haziran Pazartesi günü TSİ 22.00'de Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. İtalya ise aynı gün ve aynı saatte Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.

RODRI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

İspanya'nın tecrübeli orta saha Rodri, mücadelenin 45+2'nci dakikasında hakem Slavko Vincic'e itirazlarının ardından sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Rodri, İspanya'nın grubun 3. maçında Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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