Hırvatistan 2-2 Arnavutluk | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta 2-2 sona erdi.

Hırvatistan'ın gollerini Kramaric ve Gjasula kendi kalesine kaydetti.

Arnavutluk'un golleri ise Laçi ve Gjasula'dan geldi.

Bu sonucun ardından Hırvatistan ve Arnavutluk puanını 1 yaptı

MAÇIN GOLLERİ

⚽️GOL! Arnavutluk, Laçi'nin golüyle Hırvatistan karşısında öne geçti. pic.twitter.com/6iicaP2JLn — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024

⚽GOL! Hırvatistan aradığı golü Kramaric'le buldu! pic.twitter.com/wG4aKtuRbo — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024

⚽️GOL! Gjasula kendi kalesine attı Hırvatistan geri döndü! pic.twitter.com/HSxxJnBCvE — TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024