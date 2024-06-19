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Hırvatistan 2-2 Arnavutluk | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maçta 2-2 sona erdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 18:04
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Hırvatistan 2-2 Arnavutluk | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen maçta 2-2 sona erdi.

Hırvatistan'ın gollerini Kramaric ve Gjasula kendi kalesine kaydetti.

Arnavutluk'un golleri ise Laçi ve Gjasula'dan geldi.

Bu sonucun ardından Hırvatistan ve Arnavutluk puanını 1 yaptı

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