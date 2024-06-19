Hırvatistan 2-2 Arnavutluk | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.
Gol düellosu şeklinde geçen maçta 2-2 sona erdi.
Hırvatistan'ın gollerini Kramaric ve Gjasula kendi kalesine kaydetti.
Arnavutluk'un golleri ise Laçi ve Gjasula'dan geldi.
Bu sonucun ardından Hırvatistan ve Arnavutluk puanını 1 yaptı
MAÇIN GOLLERİ
⚽️GOL! Arnavutluk, Laçi'nin golüyle Hırvatistan karşısında öne geçti. pic.twitter.com/6iicaP2JLn
— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024
⚽GOL! Hırvatistan aradığı golü Kramaric'le buldu! pic.twitter.com/wG4aKtuRbo— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024
⚽️GOL! Gjasula kendi kalesine attı Hırvatistan geri döndü! pic.twitter.com/HSxxJnBCvE— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024
⚽GOL! Arnavutluk pes etmiyor! Gjasula önce kendi kalesine attı sonra Hırvat kalesine! İnanılmaz bir maç! pic.twitter.com/WnmauWsbCX— TRT Spor (@trtspor) June 19, 2024