Haberler Haberler Portekiz 2-1 Çekya | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Portekiz 2-1 Çekya | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

EURO 2024 F Grubu'nda A Milli Takımımızla aynı grupta yer alan Portekiz ile Çekya karşı karşıya geldi. Portekiz 1-0 geriden gelerek rakibini 2-1 mağlup etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 21:50 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 00:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Portekiz 2-1 Çekya | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor.

Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda Portekiz ile Çekya karşılaştı.

Portekiz, geriden gelecek rakibini 2-1 mağlup etti.

Portekiz'in golünü 69. dakikada Robin Hranac(K.K) ve 90+3'te Conceiçao kaydetti.

Çekya'nın golünü ise 62. dakikada Lukas Provod attı.

BU SONUÇLA BİRLİKTE F GRUBU'NDA OLUŞAN PUAN DURUMU ŞÖYLE:

1- Türkiye: 3

2- Portekiz: 3

3- Gürcistan: 1

4: Çekya: 0

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

İşte grubumuzda güncel puan durumu!
Türk Telekom
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Arda Güler EURO 2024'te tarihe geçti! Gürcistan maçında Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı
Başkan Erdoğan, EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı: Arda dört dörtlük bir goldü
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu!
Montella: Arda muhteşe gol attı
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"İkinci golde ofsayt olmasa belki..."
Sagnol'dan Arda'ya büyük övgü!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 HAZİRAN rakamları
2025 Hac kayıtları ne zaman, başladı mı?
LGS tercihleri ne zaman?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 22:19
Efeler Bulgaristan'a diş geçiremedi! Efeler Bulgaristan'a diş geçiremedi! 20:48
Real Madrid'den Arda paylaşımı! Gürcistan maçı öncesi... Real Madrid'den Arda paylaşımı! Gürcistan maçı öncesi... 16:44
Fenerbahçe'de Kurban Bayramı kutlandı! Fenerbahçe'de Kurban Bayramı kutlandı! 16:17
Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! 16:02
Türkiye-Gürcistan maçı ayrıntıları! Türkiye-Gürcistan maçı ayrıntıları! 14:46
Daha Eski
Türkiye Gürcistan maçı önemli detaylar! Türkiye Gürcistan maçı önemli detaylar! 14:44
Güven Yalçın'a Belçika'dan kanca! Güven Yalçın'a Belçika'dan kanca! 13:51
G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında 13:21
Türkiye - Gürcistan maçı yayın bilgileri! Türkiye - Gürcistan maçı yayın bilgileri! 13:12
F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! 13:03
Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti 12:59