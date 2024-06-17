Avusturya 0-1 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

EURO 2024 D Grubu'nda Avusturya ile Fransa kozlarını paylaştı.

Düsseldorf Arena'da oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 1-0'lık skorla Fransızlar oldu.

Fransa'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Maximilian Wöber (k.k.) kaydetti.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Fransa, ilk maçlar sonunda puanını 3'e yükselterek 2. sırada yer aldı. İlk maçından puan çıkaramayan Avusturya ise son sırada kendine yer buldu.

Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında 21 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Avusturya ise aynı gün TSİ 19.00'da Polonya ile kozlarını paylaşacak.

MAÇIN ÖZETİ