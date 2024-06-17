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Avusturya 0-1 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 21:53 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 00:36
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Avusturya 0-1 Fransa (MAÇ SONUCU - ÖZET) | EURO 2024

EURO 2024 D Grubu'nda Avusturya ile Fransa kozlarını paylaştı.

Düsseldorf Arena'da oynanan karşılaşmayı kazanan taraf 1-0'lık skorla Fransızlar oldu.

Fransa'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Maximilian Wöber (k.k.) kaydetti.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Fransa, ilk maçlar sonunda puanını 3'e yükselterek 2. sırada yer aldı. İlk maçından puan çıkaramayan Avusturya ise son sırada kendine yer buldu.

Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında 21 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Avusturya ise aynı gün TSİ 19.00'da Polonya ile kozlarını paylaşacak.

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