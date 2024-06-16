Polonya 1-2 Hollanda (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024 D Grubu maçında Polonya ile Hollanda karşılaştı. Mücadele Hollanda'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ilk maçında Hollanda, Polonya'yı 2-1 yendi.

Maça baskılı başlayan "Portakallar", ilk dakikadan itibaren Polonya'ya üstünlüğünü kabul ettirdi. Hollanda baskısına rağmen Polonya, duran toptan golü bulan taraf oldu. Yenik duruma düştükten sonra da tehlikeli ataklarına devam eden ve topla oynama oranı yüzde 70'lere ulaşan Hollanda'da sahneye çıkan Gakpo, ilk yarıda durumu eşitleyen golü attı.

2. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleyi deneyen Gakpo'nun vuruşunda, kaleci Szczesny direk dibinde topu kornere çeldi.

9. dakikada ceza alanının sağ tarafında Schouten'in pasıyla Reijnders topla buluştu. Reijnders'in ceza sahasında yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

16. dakikada Polonya golü buldu. Zielinski'nin sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Buksa'nın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada Veerman'ın kullandığı kornerde topa penaltı noktası üzerinde sert vuran Van Dijk, kaleci Szczesny'yi geçemedi.

29. dakikada Hollanda, beraberliği yakaladı. Ake'nin pasında topla buluşan Gakpo'nun üç Polonyalı oyuncu önünü kapatmasına rağmen ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşunda, Salamon'a da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Buksa'nın hava toplarındaki üstünlüğü, Gakpo'nun ise bireysel becerisi sayesinde kaydettiği gollerle ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İkinci devrede teknik direktör Michal Probierz'in yaptığı değişikliklerin etkisiyle Hollanda baskısını kırmayı başaran Polonya, buna karşın üstünlük golünü bulamadı. "Portakallar", ilk devrenin aksine ikinci yarıda tehlikeli atak üretmekte zorlansa da fırsatçı golcü Weghorst'un oyuna girdikten iki dakika sonra attığı golle maçtan galip ayrılmayı başardı. Sol bekten yaptığı bindirmelerle dikkati çeken Ake ise iki asistle günün yıldızlarından oldu.

58. dakikada Zalewski'nin sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Kiwior'un vuruşunda, kaleci Verbruggen topu çıkardı.

83. dakikada Hollanda üstünlük golünü kaydetti. Weghorst, Ake'nin ara pasında kale sahası önünde topla buluştu. Weghorst'un bekletmeden yaptığı vuruşta golü bulan Hollanda, 2-1 öne geçti.

Hollanda, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

MAÇIN GOLLERİ

🏆⚽ GOL | Köşe vuruşundan gelen topa Buksa çok iyi yükseldi ve Polonya'yı öne geçirdi! pic.twitter.com/P4y3bbetXG — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2024

🏆⚽ GOL | Hollanda yoğun baskının sonucunu alıyor. Sahnede Gakpo var! Skor dengelendi... pic.twitter.com/YedAmN5nRR — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2024