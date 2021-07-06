İtalya-İspanya: 4-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | EURO 2020'de ilk finalist İtalya!

EURO 2020 Yarı Final mücadelesinde İtalya ile İspanya Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönettiği dev mücadelenin 90 dakikası 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadelesinde sessizliği 60. dakikada Chiesa bozarken, bu golün 20 dakika sonrasında yanıt Morata'dan geldi ve karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.

Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmazken kullanılan seri penaltı vuruşları sonrasında rakibini 4-2 mağlup eden İtalya, EURO 2020'de finale yükselen ilk ekip oldu.

İtalya finalde, İngiltere-Danimarka karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecek.

İTALYA-İSPANYA MAÇINDAN NOTLAR

25. dakikada gelişen İspanya atağında ceza alanında Mikel Oyarzabal'ın pasında topla buluşan Dani Olmo'nun rakiplerinin arasından yaptığı vuruşta, kaleci Gianluigi Donnarumma gole izin vermedi.

45. dakikada bu kez İtalya gole yaklaştı. Sol taraftan ceza alanına giren Lorenzo Insigne'nin pasıyla hareketlenen Emerson'un sert şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oyarzabal, pasını Sergio Busquets'a aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı içinden şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakikada İtalya 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Ciro Immobile'nin topla buluşmasını engellemek isteyen İspanya savunmasının müdahalesinde boşta kalan meşin yuvarlağı Federico Chiesa kontrol etti. Ceza alanına giren bu futbolcunun şık bir vuruşla uzak köşeye gönderdiği top, ağlarla buluştu.

80. dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Olmo ile yaptığı verkaçla ceza alanına giren Alvaro Morata, yerden bir vuruşla topu kaleci Donnarumma'nın sağından filelere gönderdi: 1-1.

Gol sayısını 6'ya çıkaran Morata, ülkesinin Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda en fazla gol atan futbolcusu oldu. Fernando Torres'in turnuvalarda 5 golü bulunuyor.

Müsabakanın normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

İtalya'da Belotti, Bonucci, Bernardeschi ve Jorginho atışları gole çevirirken, Locatelli penaltıyı kaçırdı.

İspanya'da ise Moreno ve Alcantara penaltılarda gol sevinci yaşadı, Olmo ve Morata fileleri havalandıramadı.

Penaltı atışlarında İspanya'ya 4-2 üstünlük kuran İtalya, adını finale yazdırdı.