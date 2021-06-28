Maviler tarih yazıyor

Ev sahipliği yaptığı EURO 2020'de Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'ndaki tüm maçları kazanan İtalya, son 16'da Avusturya'ya şans tanımamıştı. Uzatmalara giden karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Çizme, çeyrek finale adını yazdırırken, rekorları da alt üst etti. Mancini'nin yönetiminde 31 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Gök Mavililer, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 83 kez havalanA dırdı, kalesinde ise 8 gol gördü.

ADIM ADIM FİNALE

İtalya, bu başarısıyla 1935-39 yılları arasındaki 30 maçlık yenilmezlik serisini tarihe gömdü. 2-1 kazandıkları son Avusturya maçında bin 168 dakikalık gol yememe serisi sona eren Çizme, İtalya Milli Takımı'nın 1974'te Dino Zoff'un kalede olduğu dönemdeki bin 143 dakikalık dünya rekorunu da kırdı. İtalya, Mancini'nin teknik direktörlüğünde kırılması zor rekorlara imza atarken, EURO 2020'de finale giden yolda da rakiplerine korku saçtı.

EURO 2020'YE CHIESA DAMGASI

İtalya'nın Avusturya karşısında ilk golünü alan Federico Chiesa, babasını başarısını tekrarladı. EURO 1996'da İtalya formasıyla Çek Cumhuriyeti'ne gol atan Enrico Chiesa'nın oğlu olan Federico, Avrupa Şampiyonaları tarihinde gol sevinci yaşayan ilk baba-oğul oldu. Chiesa, babasından 25 yıl 12 gün sonra bu önemli turnuvada rakip fileleri havalandırdı.

'ÇEYREK FİNALDEN ZORDU'

Avrupa'da en çok konuşulan teknik direktörlerin başında gelen İtalya Roberto Mancini'nin Avusturya maçı sonrası sözleri çok konuşuldu. Uzatmalarda 2-1 kazandıkları karşılaşmada golleri daha erken atmaları gerektiğine vurgu yapan İtalyanlar'ın hocası, "Uzatmalar ekstra yorgunluğa neden oldu. Yedekten girenler doğru etkiyi verdi. Maçın zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu" dedi.