Canlı skor | Türkiye - Galler maçı CANLI

EURO 2020 açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşı karşıya geliyor. Bizim Çocuklar sahadan 3 puan alarak gruptan çıkma adına avantaj yakalamak istiyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

Galler: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore

TÜRKİYE - GALLER MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - İsviçre maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

HAKEM ARTUR DIAS

Türkiye - Galler arasında oynanan A Grubu ikinci maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetiyor.