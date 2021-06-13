Haberler Euro 2020 Avusturya - Kuzey Makedonya | CANLI

- | CANLI

'de heyecan devam ediyor. A ve B Grubu maçlarının tamamlandığı turnuvada sıra C Grubu'na geldi. Grubun ilk maçında , tarihinde ilk kez 'na katılan ile karşılaşıyor. Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 18:56
Avusturya - Kuzey Makedonya | CANLI

'de heyecan devam ediyor. A ve B Grubu maçlarının tamamlandığı turnuvada sıra C Grubu'na geldi.

Grubun ilk maçında , tarihinde ilk kez 'na katılan ile karşılaşıyor.

Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...


İLK 11'LER

Avusturya: , Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, , Baumgartner, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic.

Kuzey Makedonya: , , Ristovski, Velkovski, , , , , , , .

SON DAKİKA