Avusturya - Kuzey Makedonya | CANLI

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A ve B Grubu maçlarının tamamlandığı turnuvada sıra C Grubu'na geldi.

Grubun ilk maçında Avusturya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya ile karşılaşıyor.

Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...



İLK 11'LER

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Laimer, Schlager, Baumgartner, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic.

Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski, Bardi, Ademi, Eljif Elmas, Pandev, Trajkovski.