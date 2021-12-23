Üçüncü Espor zirvesi gerçekleştirilecek!

Açılışını, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gerçekleştireceği zirve "Ekosistemi Geliştirmek" ana temasıyla düzenlenecek.
Üçüncü Espor Zirvesi'nde takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler, yayıncılar, yeni bir sporun doğuşunun arifesinde hep birlikte bu yeni oyunun nasıl kurulacağını tartışacak. Turkcell Platin'in sponsorluğundaki organizasyonda zirve takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler, marketing uzmanları ve yayıncıları bir araya gelecek.
Program bugün 11.00'den itibaren www.esporzirvesiturkiye.com'dan takip edilebilecek.
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