Fortnite'ın yeni sezonunda Spider-Man sürprizi!

Fortnite, Bölüm 3 Sezon 1 savaş bileti fragmanı sızdırıldı. Bu da yeni karakterler, yeni ada ve daha fazlasını ortaya çıkardı. Bunların arasında Spider-Man kostümü de yer aldı. Lehçe diliyle ortaya çıkan fragman, yanlışlıkla resmi bir Fortnite kanalında herkese açık paylaşıldı.

Fragman videosu oyuncuların yeni bölümde neler bekleyebileceğine dair fikir veriyor. Epic ile Marvel arasında yakın bir ilişki var. Bu durumda Spider-Man kıyafetinin eklenmesi olası duruyordu. Son zamanlarda sızıntı yapanlar Örümcek Adam karakterinin önümüzdeki sezon gibi erken bir sürede ortaya çıkacağını iddia ettiler. Doğru da çıktı.

YENİ SEZON FRAGMANI DA SIZDIRILDI

Karakter açıklamalarının yanı sıra hava efektleri, devasa yeni bir harita, karakterlerin kaymasını sağlayan bir mekanik ve ağaçların kesildiğinde devrilmesini sağlayan bir yeniden oluşturulmuş fizik geliyor. Aşağıdaki tweet'ten Fortnite'ın yeni sezon fragmanına göz atabilirsiniz.

Once again, here is the trailer.https://t.co/Lxho0Q7prr



