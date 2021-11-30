Battlefield 2042 serinin en kötüsü!

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini DICE'in üstlendiği Battlefield 2042, 19 Kasım 2021'de resmen yayınlandı.
Oyun 3 gün içerisinde 44 bin yorum alırken, bunların sadece 11 bini olumlu olarak yapılmıştı. Bu istatistiğiyle Battlefield 2042, en çok olumsuz değerlendirme alan 10 oyun arasında yer aldı.
SERİNİN EN KÖTÜSÜ OLDU
Battlefield 2042, 64-71 arası inceleme ortalamasına sahip olarak Battlefield 5'ten sonra serinin en kötüsü oldu. Battlefield 5'in inceleme ortalaması ise 74 puandı.
BATTLEFIELD 2042 NE ZAMAN ÇIKTI? FİYATI NE KADAR?
Battlefield 2042; PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X | S için 19 Kasım'da çıkış yaptı.
Oyunun Türkiye fiyatları ise şu şekilde:
PC (Steam) - 419 TL
Xbox One - 499,99 TL
PlayStation 4 / PlayStation 5- 500 TL
Xbox Series - 559 TL
BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum:
İşletim Sistemi:Windows 10
İşlemci(AMD): AMD FX-8350
İşlemci(Intel): Core i5 6600K
RAM: 8GB
VRAM: 4GB
Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 560
Ekran Kartı(Nvidia): GeForce GTX 1050 Ti
DirectX: 12
Önerilen:
İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci(AMD): AMD Ryzen 5 3600
İşlemci(Intel): Core i7 4790
RAM: 16GB
VRAM: 8GB
Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 5600 XT
Ekran Kartı(Nvidia): GeForce RTX 2060
DirectX: 12