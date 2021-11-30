Battlefield 2042 serinin en kötüsü!

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini DICE'in üstlendiği Battlefield 2042, 19 Kasım 2021'de resmen yayınlandı.

Oyun 3 gün içerisinde 44 bin yorum alırken, bunların sadece 11 bini olumlu olarak yapılmıştı. Bu istatistiğiyle Battlefield 2042, en çok olumsuz değerlendirme alan 10 oyun arasında yer aldı.

SERİNİN EN KÖTÜSÜ OLDU

Battlefield 2042, 64-71 arası inceleme ortalamasına sahip olarak Battlefield 5'ten sonra serinin en kötüsü oldu. Battlefield 5'in inceleme ortalaması ise 74 puandı.

BATTLEFIELD 2042 NE ZAMAN ÇIKTI? FİYATI NE KADAR?

Battlefield 2042; PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X | S için 19 Kasım'da çıkış yaptı.

Oyunun Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

PC (Steam) - 419 TL

Xbox One - 499,99 TL

PlayStation 4 / PlayStation 5- 500 TL

Xbox Series - 559 TL

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi:Windows 10

İşlemci(AMD): AMD FX-8350

İşlemci(Intel): Core i5 6600K

RAM: 8GB

VRAM: 4GB

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 560

Ekran Kartı(Nvidia): GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: 12

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci(AMD): AMD Ryzen 5 3600

İşlemci(Intel): Core i7 4790

RAM: 16GB

VRAM: 8GB

Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 5600 XT

Ekran Kartı(Nvidia): GeForce RTX 2060

DirectX: 12