Haberler ESPOR PlayStation Store'da Cadılar Bayramı (Halloween) indirimi başladı!

PlayStation Store'da Cadılar Bayramı (Halloween) indirimi başladı!

PlayStation Store'da Cadılar Bayramı (Halloween) indirimi resmen başladı. Her hafta farklı oyunlarda indirim yapan PS, Cadılar Bayramı konsepti oyunlarda yüzde 75'e varan indirimleri kullanıcılarına sundu. Cadılar Bayramı indirimi dolayısıyla korku türündeki oyunlara büyük indirim geldi.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:15
PlayStation Store'da Cadılar Bayramı (Halloween) indirimi başladı!

PlayStation Store'da Cadılar Bayramı (Halloween) indirimi resmen başladı.

Her hafta farklı türde oyunların indirime girdiği PlayStation Store'da Cadılar Bayramı indirimi dolayısıyla korku türündeki oyunlara büyük indirim geldi.

İndirimlerin son tarihinin 4 Kasım olduğu bildirildi. İşte indirime giren o oyunlar...

* Resident Evil Village
* Biomutant
* DOOM Eternal Deluxe Edition
* Diablo® Prime Evil Koleksiyonu
* RESIDENT EVIL 7 biohazard
* RACCOON CITY EDITION
* Visage
* Little Nightmares II Deluxe Edition
* Wasteland 3
* The Medium

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