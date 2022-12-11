Haberler Dünya Kupası 2022 Saygısız Messi

Saygısız Messi

Weghorst'a 'Ne bakıyorsun aptal, yürü git!' diyen Arjantinli yıldıza Hollandalı'dan yanıt geldi: Elini sıkmak istedim, saygısızca tersledi...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 06:50
Saygısız Messi

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in, Hollanda'yı saf dışı bıraktığı maçın ardından yaşananlar günmede damga vurdu. Gergin geçen maç sonrası röportaj veren Lionel Messi, Weghorst'a hakaret etti. Messi, Beşiktaş'ın golcüsüne "Ne bakıyorsun aptal! Ne bakıyorsun? Hadi yürü git!" anlamına gelen sözler söyledi. Neye uğradığını şaşıran Hollandalı yıldız, Messi'ye yanıt verdi. Weghorst, "Maçtan sonra elini sıkmak istedim. Bir futbolcu olarak ona çok saygı duyuyorum ama elimi tersleyerek benimle konuşmak istemedi. İspanyolcam pek iyi değil. Bana saygısızca sözler söyledi. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım" dedi. Messi'ye dostu Sergio Agüero da destek çıktı. Soyunma odası koridorunda tartışan Agüero, Hollandalı yıldız yanındakilerle birşeyler konuşurken, Kapa çeneni' dedi. Twitter'dan Weghorst'a gönderme yaparak "Git FIFA oyna Vos" yazdı.

PENALTILARDA PSİKOLOJİK SAVAŞ

Olayların fitilini ateşleyen Paredes'in Hollanda yedek kulübesine vurduğu top olmuştu. Hollandalı oyuncular, Arjantin'li yıldızlara penaltı öncesi bir şeyler söyleyerek psikolojik savaşa girdi. Sonunda Arjantinliler, sevincini hareket yaparak yaşadı.

VAN GAAL'E HAREKET!

Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal, Messi'yi durdurmanın kolay olacağını söylemişti. Messi, Hollandalı teknik adama yaptığı gol sevinciyle cevap verdi. Kulaklarını kapatan Messi, "İyi futbol oynattığını söylüyor ama yaptıkları tek şey uzun top atmak"diyerek Van Gaal'in oyununu da eleştirdi.

MAÇ SONRASI İSTİFA ETTİ

Louis van Gaal, Arjantin karşısında son maçına çıktığını söyledi. 71 yaşındaki teknik adam, "Artık devam etmeyeceğim. 20 maça çıktık ve hiçbirini kaybetmedik. İngiltere ile birlikte yenilmeyen tek takım bizdik" diye konuştu. Van Gaal'li Hollanda, 20 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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