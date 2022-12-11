Fas Portekiz'i eledi Taksim'de kutlama yapıldı! Shakira kayıtsız kalmadı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas mucizesi sürüyor. Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın bulunduğu gruptan ilk sırada çıkan Fas önce İspanya sonra Portekiz'i eleyerek yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

FAS'TA ONBİNLER SOKAKTA

Fas'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da kadrosunda bulunduran Portekiz'i Yusuf en Nusayri'nin 42. dakikada attığı golle 1-0 yenmesinden sonra bayrak ve meşaleler eşliğinde başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere onbinlerce futbolsever sokağa döküldü.

Önemli sokak ve caddelerde yüzlerce araçlık konvoylar oluşturan Faslılar, takımlarının yarı finale çıkmasını Avrupa sokaklarında da kutladı.



İstanbul'daki kutlamanın merkezi ise Taksim oldu.

TAKSİM MEYDANI'NA İZİN VERİLMEDİ

Ellerinde bayraklarla sevinç gösteresinde bulunan taraftarlara polis eşlik etti. aksim Meydanı'na kadar çıkan taraftarlar polisin izin vermemesi üzerine Talimhane'ye yönlendirildi. Kutlamalar burada devam etti.

Fas'ın başarısına dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'da kayıtsız kalmadı. Afrika'da düzenlenen ilk dünya kupası olan 2010 Dünya Kupası için şarkı yapan Kolombiyalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

SHAKIRA: BU KEZ AFRİKA İÇİN

Shakira, Fas bayrağı ve alkış emojilerini kullandığı paylaşmında, Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nın şarkısı olan "Waka Waka" şarkısındaki "Bu kez Afrika için" sözüne yer verdi.

Shakira'nın Waka Waka şarkısının diğer adı This time for Afria. (Bu kez Afrika için). Shakira şarkıyı, Güney Afrikalı grup Freshlyground ile birlikte seslendirdi. Şarkının içinde yerel Afrika dili de kullanıldı.

PIQUE'YE GÖNDERME Mİ?

Shakira, 2010 Dünyea Kupası'nda tanıştığı İspanyol futbolcu Gerard Pique ile ihanet iddialarının ardından bu yıl içinde ayrılmıştı. Fas'ın İspanya'yı da son 16 turundan sonra elemesinden sonra Shakira'nın Fas paylaşımı yapması birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Pique'ye gönderme yorumlarına da neden oldu.







