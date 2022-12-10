Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları geride kaldı. Fas, Fransa, Arjantin ve Hırvatistan rakiplerini mağlup ederek yarı finale uzandılar.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 01:15
Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kalan 4 takım da belli oldu. Arjantin, Hırvatistan ile eşleşirken, son şampiyon Fransa da Fas ile kozlarını paylaşacak.


Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve 18 Aralık Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek dev organizasyonda heyecan sürüyor. Dün oynanan müsabakalar sonrası yarı finale yükselen Hırvatistan ve Arjantin'den sonra bugün de 2 ülke belli oldu. Portekiz'i saf dışı bırakan Fas'ın ardından İngiltere'yi deviren Fransa yarı final bileti alan ülkeler oldu.


TSİ 22.00'de oynanacak yarı final maçlarının programı şöyle:

13 Aralık Salı
Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık Çarşamba
Fransa - Fas

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