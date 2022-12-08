Tarihin en iyisi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en iyi grup aşamasının oynandığını söyledi. Infantino, iki milyondan fazla sporseverin maçları tribünden takip ettiğini, 1 milyonu aşkın ziyaretçinin de FIFA Taraftar Alanlarında ağırlandığını kaydetti.

51 BİNİN ÜSTÜNDE

Infantino, "Bu şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası grup aşaması oldu" dedi. Infantino, seyirci ortalamasının 51 binin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Tarihte ilk kez tüm kıtalardan milli takımlar, eleme aşamasına gitti. Bu da futbolun gerçekten küreselleşmekte olduğunu gösteriyor" diye konuştu.