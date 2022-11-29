Haberler Dünya Kupası 2022 İran 0-1 ABD (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İran 0-1 ABD (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası heyecanı sürüyor. B grubu mücadelesinde ABD Christian Pulisic'in attığı golle İran'ı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 00:03
İran 0-1 ABD (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Katar'da Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B grubunda mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşı karşıya geldi. ABD, İran'ı 38. dakikada Christian Pulisic'in golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.


B grubunda İngiltere 7 puanla lider tamamlarken ABD grubu 5 puanla ikinci sırada tamamladı. Son maçta mağlup olarak turnuvaya veda eden İran 3 puanda kalırken Galler 1 puanla grubun 4. takımı oldu.

PULISIC'İN ATTIĞI GOL;

DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo’nun golü ortalığı karıştırdı! Tüm dünyayı ikiye bölen pozisyon için resmi başvuruda bulunacaklar…
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’e Seren Serengil'den sert tepki: “Terbiyesiz! Özür dile” Ezanla ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşiktaş'tan bol gollü prova!
Ekvador'u deviren Senegal son 16'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İngiltere namağlup son 16'da!
Ekvador'u deviren Senegal son 16'da!
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! La Liga'dan Juventus'a "acil sportif yaptırım" isteği! 00:49
Konyaspor'dan galibiyetli prova! Konyaspor'dan galibiyetli prova! 22:26
Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi Göztepe ve Altay PFDK'ye sevk edildi 22:10
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 22:02
Beşiktaş'tan bol gollü prova! Beşiktaş'tan bol gollü prova! 20:48
Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret 19:45
Daha Eski
Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI 19:05
B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! 18:43
Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI 18:38
Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor 18:21
Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! 18:14
G.Saray çalışmalarını sürdürdü G.Saray çalışmalarını sürdürdü 18:09