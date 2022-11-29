İran 0-1 ABD (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Katar'da Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. B grubunda mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşı karşıya geldi. ABD, İran'ı 38. dakikada Christian Pulisic'in golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.



B grubunda İngiltere 7 puanla lider tamamlarken ABD grubu 5 puanla ikinci sırada tamamladı. Son maçta mağlup olarak turnuvaya veda eden İran 3 puanda kalırken Galler 1 puanla grubun 4. takımı oldu.

PULISIC'İN ATTIĞI GOL;