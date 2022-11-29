Haberler Dünya Kupası 2022 Ekvador Senegal 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ekvador Senegal 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada gruplardaki son maçlara gelindi. A Grubu'nun son maçlarında Ekvador ile Senegal kritik mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadeleden Senegal 2-1'lik galibiyetle ayrılarak gruplardan çıkmayı başardı...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 20:00 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 20:14
Ekvador Senegal 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda gruplardaki son maçlar oynanmaya başlandı. Turnuvanın A Grubu'nda Ekvador ile Senegal arasındaki kritik mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Senegal oldu. Senegal, Ekvador'u yenerek A Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

Mücadelede 44. dakikada gol perdesini Senegal adına I. Sarr penaltıdan açtı.

Ardından 67. dakikada Ekvador Milli Takımı'nın oyuncusu Caicede skoru eşitledi.

70. dakikada bu sefer Senegal'in yıldız oyuncusu Koulibaly takımı adına kritik golü atan isim oldu. Senegal bu golle beraber rakibini 2-1'lik skorla yenerken 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı başardı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! 'Kikirik Biricik' Çisil Oral tam bir estetik harikası oldu!
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...
G.Saray'ın gözdesiydi F.Bahçe devreye girdi!
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hollanda grubu lider tamamladı!
Ekvador Senegal | CANLI
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret Mehmet Büyükekşi'den Altınordu'ya ziyaret 19:45
B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! B. Münih'ten Ronaldo ve transfer açıklaması! 18:43
Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI Beşiktaş - İstanbulspor | CANLI 18:38
Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor Hatayspor hazırlıklarına devam ediyor 18:21
Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! Manisa BBSK'da Cabadak dönemi sona erdi! 18:14
G.Saray çalışmalarını sürdürdü G.Saray çalışmalarını sürdürdü 18:09
Daha Eski
Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı Flaş gelişme! Hataysporlu futbolcu gözaltına alındı 16:51
Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu 16:22
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 16:17
F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür 16:11
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:10
Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı 15:55