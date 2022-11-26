Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Gana kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Portekiz, turnuvaya galibiyetle başladı. Stadyum 974'te oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde Gana'da Inaki Williams yeşil sahalarda ender görülecek bir pozisyona imza attı. Uzatma dakikalarının son anlarında Portekiz kalecisi Diogo Costa'nın arkasında kendini unutturan Ganalı futbolcu, başarılı eldivenin oyunu başlatmak için yapacağı uzun vuruş öncesinde topu ayağından açmasını fırsat bildi. İşte o anlar ve Cristiano Ronaldo detayı...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 09:17
Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Gana kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Portekiz, turnuvaya galibiyetle başladı.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise sahneye Ronaldo çıktı ve penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Gana, 73. dakikada Ayew ile yanıt verse de Portekiz, 78. dakikada Joao Felix ve 80. dakikada Leao iki gol bularak durumu 3-1 yaptı. Son sözü ise 89. dakikada Bukari söyleyerek skoru belirlemiş oldu.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

Grubun ikinci haftasında Portekiz, Uruguay ile karşılaşacak. Gana ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 65'inci dakikasında penaltıdan kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

Portekiz'le ilk olarak 2006 Dünya Kupası'nda sahneye çıkan Ronaldo; 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da rakip fileleri sarsarak 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olmayı başardı.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF HAKKINDA YORUM

Ronaldo, klasikleşen sevincini yaptığı esnada Messi pankartının arkasında yer aldığı fotoğraf hakkında "Bu fotoğrafı gördüm. Çok güzel." yorumunu yaptı.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

MİLLİ MARŞ SIRASINDA DUYGULANDI

Katar'da ilk kez sahneye çıkan ve zor dönemlerden geçen Cristiano Ronaldo, Gana maçı öncesi milli marş okunurken duygusal anlar yaşadı. Portekizli yıldızın seremoni sırasında gözlerinin dolduğu anlar ekranlara yansıdı ve bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

GANA CEPHESİNDEN PENALTI TEPKİSİ

Gana Teknik Direktörü Otto Addo, Portekiz'e 3-2 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e kazandırdığı penaltı hakkında yorum yapan Otto Addo, "Ronaldo'yu üst üste 5. Dünya Kupası'nda gol attığı için tebrik ederim. Hakemler ona özel bir hediye verdi. VAR'ın neden devreye girmediğini bilmiyorum, bunun benim için bir açıklaması yok" dedi.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

'DÜDÜKLER DAHA KOLAY ÇALINIYOR'

Gana'nın golcüsü Inaki Williams ise "Cristiano seviyesindeki bir oyuncu yere düşüyorsa, düdükler onun için daha kolay çalınıyor" şeklinde konuştu.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

YEŞİL SAHALARDA ENDER GÖRÜLECEK ANLAR

Stadyum 974'te oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde Gana'da Inaki Williams yeşil sahalarda ender görülecek bir pozisyona imza attı. Uzatma dakikalarının son anlarında Portekiz kalecisi Diogo Costa'nın arkasında kendini unutturan Ganalı futbolcu, başarılı eldivenin oyunu başlatmak için yapacağı uzun vuruş öncesinde topu ayağından açmasını fırsat bildi.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

Bir anda hızlanarak Diogo Costa'nın önüne geçen Inaki Williams, topu kontrol edip gol vuruşu yapmak isterken ayağı kaydı. Dengesini kaybederek yere düşen Ganalı futbolcunun zaman kaybetmesiyle araya girme şansı yakalayan Portekiz savunması, gole izin vermedi.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

RONALDO UYARMAYA ÇALIŞTI AMA SESİNİ DUYURAMADI

Bu anlarda Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde yaşadığı heyecan dikkat çekti. Portekizli futbolcu, Inaki Williams'ın Diogo Costa'nın arkasından yaptığı koşuyu fark ettikten sonra takım arkadaşını uyarmak istedi ancak sesini duyuramadı.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

Skor 3-2 Gana aleyhine iken yararlanamadığı bu pozisyonla geceye damga vuran Inaki Williams, Hürriyet'in haberine göre ağları sarması durumunda son saniyede skoru 3-3 yaparak Dünya Kupası'nın en çok konuşulan gollerinden birine imza atacaktı.

Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

İşte o pozisyon...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tunus - Avustralya maçı saat kaçta? TRT 1 canlı izle
Enner Valencia haftanın 11'ine seçildi!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (26 Kasım Cumartesi)
İstanbul bugün su kesintisi olan ilçeler (26 Kasım Cumartesi)
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'ın gözdesi Depay için flaş paylaşım! Aslan'ın gözdesi Depay için flaş paylaşım! 08:07
Olay yorum! "Satılırsa şampiyonluk zora girer" Olay yorum! "Satılırsa şampiyonluk zora girer" 07:41
Anadolu Efes deplasmanda güldü! Anadolu Efes deplasmanda güldü! 01:21
Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil 01:03
F.Bahçe'den Sanchez hamlesi! Pedro'nun yerine geliyor F.Bahçe'den Sanchez hamlesi! Pedro'nun yerine geliyor 01:02
Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil 01:02
Daha Eski
Anadolu Efes deplasmanda güldü! Anadolu Efes deplasmanda güldü! 00:34
İsmet Taşdemir: Mağlubiyet serisini kırmamız bizim için iyiydi İsmet Taşdemir: Mağlubiyet serisini kırmamız bizim için iyiydi 00:00
Giray Bulak: İyi bir maç oldu Giray Bulak: İyi bir maç oldu 23:57
Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı! Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı! 23:09
Sivasspor'un kamp kadrosu belli oldu! Sivasspor'un kamp kadrosu belli oldu! 22:19
Milliler Almanya ile berabere kaldı Milliler Almanya ile berabere kaldı 22:22