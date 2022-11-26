Portekiz Gana maçına damga vuran an! Cristiano Ronaldo...

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise sahneye Ronaldo çıktı ve penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Gana, 73. dakikada Ayew ile yanıt verse de Portekiz, 78. dakikada Joao Felix ve 80. dakikada Leao iki gol bularak durumu 3-1 yaptı. Son sözü ise 89. dakikada Bukari söyleyerek skoru belirlemiş oldu.