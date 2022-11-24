Haberler Dünya Kupası 2022 İsviçre-Kamerun maçı CANLI İZLE

İsviçre-Kamerun maçı CANLI İZLE

Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki ilk maçların son gününe girildi. G Grubu'nda yer alan İsviçre ile Kamerun, günün ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 12:56 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:00
İsviçre-Kamerun maçı CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tam gaz devam ediyor. G grubunun ilk maçında Seferovic'li İsviçre, Afrika'nın güçlü takımlarından Kamerun ile karşı karşıya geliyor. Al Janoub Stadı'nda oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı G Grubu mücadelesi, saat TSİ 13.00'te başladı. TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanan maçı haberimizden de canlı olarak izleyebilirsiniz...

📺İSVİÇRE-KAMERUN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSVİÇRE-KAMERUN MAÇI 11'LERİ

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.

Kamerun: Onana, Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo, Anguissa, Hongla, Oum Gouet, Mbeumo, Ekambi, Choupo-Moting.

İSVİÇRE 12. ŞAMPİYONASINDA

Daha önce Dünya Kupası finallerine 11 kez katılan (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 ve 2018) İsviçre, turnuvanın deneyimli takımları arasında bulunuyor. Son olarak 1954'te çeyrek finale yükselebilen İsviçre, 2006, 2014 ve 2018'de adını son 16 takım arasına yazdırmıştı. Dünya Kupası'nda çıktığı 37 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi alan İsviçre, bu karşılaşmalarda 50 gol atıp, kalesinde 64 gol gördü.

KAMERUN 8. TURNUVASINA BAŞLADI

Kamerun Milli Takımı, Dünya Kupası'na 8. kez mücadele ediyor. Dünya Kupası tarihinde 23 maç yapan Kamerun, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 7'sinden beraberlikle, 12'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Kamerun, Dünya Kupası tarihi boyunca 18 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

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