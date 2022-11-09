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Dünya Kupası tarihinin en çok kırmızı kart gören takımı Brezilya oldu!

Son dakika spor haberleri... Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Daha önceki organizasyonlarda en çok kırmızı kart gören takım Brezilya olurken en çok kırmızı kartın gösterildiği turnuva ise 2006 Almanya'da gerçekleşti.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 11:36
Dünya Kupası tarihinin en çok kırmızı kart gören takımı Brezilya oldu!

Dünya Kupası tarihinin en "hırçın" takımı, bu kupayı en çok kazanan Brezilya oldu. Brezilya, bugüne dek katıldığı turnuvalarda 11 kırmızı kart gördü ve en çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke olarak dikkat çekti. Bu ülkeyi, 10 kırmızı kartla Arjantin, 9 kırmızı kartla da Uruguay izledi. İlk 3 sırayı Güney Amerika ülkeleri alırken, Kamerun, Almanya ve İtalya 8'er, Hollanda ise 7 kırmızı kartla cezalandırıldı.

TÜRKİYE'YE 2 KIRMIZI KART

Türkiye, Dünya Kupası'nda 2 kez kırmızı kart gördü. 2002 Dünya Kupası'nda milli takımın Brezilya ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada Alpay Özalan ve Hakan Ünsal'a kırmızı kart çıktı.

173 KIRMIZI KART

Hakemler, bugüne kadar yapılan 21 Dünya Kupası'nda 173 kez kırmızı karta başvurdu. Almanya'da 2006'da yapılan Dünya Kupası, 28 kırmızı kartla en çok kart gösterilen turnuva olarak dikkat çekti. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika'da ise hakemler oyuncu atma yoluna gitmedi.

Dünya Kupası'nda hakemlerin kırmızı ve sarı kart göstermeleri uygulamasına 1970'te geçildi. Daha önceki turnuvalarda hakemler kart göstermeden futbolcuyu oyundan ihraç ediyor ya da uyarıyordu.

21 Dünya Kupası'nda gösterilen kırmızı kart sayısı şöyle:

Tarih

Ülke

K.Kart-İhraç

1930

Uruguay

1

1934

İtalya

1

1938

Fransa

4

1950

Brezilya

-

1954

İsviçre

3

1958

İsveç

3

1962

Şili

6

1966

İngiltere

5

1970

Meksika

-

1974

Batı Almanya

5

1978

Arjantin

3

1982

İspanya

5

1986

Meksika

8

1990

İtalya

16

1994

ABD

15

1998

Fransa

22

2002

Güney Kore-Japonya

17

2006

Almanya

28

2010

Güney Afrika

17

2014

Brezilya

10

2018

Rusya

4

TOPLAM

173

KUPALARIN İLK KIRMIZI KARTI TÜRK HAKEMDEN

Dünya Kupası'nda kırmızı kart uygulaması, 1970 Meksika'da başladı. Ancak bu kupada hakemler, kırmızı kartlarına başvurmadı. Almanya'da gerçekleştirilen 1974 Dünya Kupası'na çağrılan ilk Türk hakem Doğan Babacan, bu kupada tarihe geçti. Babacan, Almanya ile Şili arasında Berlin'de oynanan maçın 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu kart, Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı oldu.

BİR MAÇTA 4 KIRMIZI KART

Dünya Kupası'nda bugüne dek bir maçta en çok 4 kırmızı kart gösterildi. Almanya 2006'da yapılan Portekiz-Hollanda karşılaşması, en çok kırmızı kart gösterilen maç olarak kayıtlara geçti. Bu maçta Rus hakem Valentin Ivanov, 4 kez kırmızı kartına başvurdu. Portekiz'de Costinha (45+1. dakika) ve Deco (78. dakika), Hollanda'da ise Khalid Boulahrouz (64. dakika) ile Giovanni Van Bronckhorst (90+5. dakika) kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Son 16 turunda oynanan karşılaşmayı Maniche'nin golüyle 1-0 kazanan Portekiz, çeyrek finale yükseldi.

FİNAL MAÇINDA GÖSTERİLEN İLK KIRMIZI KART 1990'DA

Kupa tarihinde final maçlarındaki ilk kırmızı kart, 1990 İtalya'da gösterildi. Batı Almanya ile Arjantin arasında yapılan finalde Güney Amerika ekibi, 65. dakikada Pedro Monzon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Böylece Monzon, final maçlarında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Batı Almanya'nın 85. dakikada Andreas Brehme'nin penaltı golüyle 1-0 kazanıp şampiyon olduğu maçta Arjantin, 87. dakikada Gustavo Dezotti'nin de kırmızı kartıyla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

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