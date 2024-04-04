Yalı Çapkını 65. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 65. yeni bölümü ile ekranlara geldi Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 65. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 65. BÖLÜM ÖZETİ

Yataktaki manzara ev halkının kanını dondururken, güvenliğin işini yeterince iyi yapmadığına düşünen Ferit, Abidin'e çok öfkelenir. Hattuç ise geçmişteki bir anıyı anlatarak esas tehdit edilmek istenen kişinin kendisi olduğunu söyler. Yaşanan bu olaydan etkilenen Hattuç, kimsenin zarar görmemesi için evde sıkı yönetim ilan eder. Ökkeş'in ölüm haberi Akın'ın intikam planları yapmasına neden olur.

Kötü gelişmeleri engellemek isteyen Ferit ve Akın karşı karşıya gelir. Seyran'ı elinden geldiğince mutlu etmeye çalışan Ferit, ona büyük ve anlamlı bir sürpriz hazırlar. İkili gelecekteki güzel günler için çabalamayı sürdürürken, Akın bu mutluluğu bozacak büyük bir plan için harekete geçer.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 65. BÖLÜM İZLE 🎬

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