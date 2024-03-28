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ATEŞ KUŞLARI 49. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 49. bölümü ile ekranlara geldi. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 49. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 49. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 23:40
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ATEŞ KUŞLARI 49. BÖLÜM FULL İZLE - ATV Ateş Kuşları son bölüm

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 49. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni sezonunda 49. bölüm 29 Mart Cuma günü yayınlandı. Diziseverler, 49. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 49. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 49. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 49. BÖLÜM ÖZETİ

Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşman Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır artık. Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokacak, onun bu haliyle asıl zorluğa düşen ise daha büyük bir amaca hizmet eden Barbar olacak.

Gülayşe'nin karnına vurmaya başlayan sancılar herkesin aklına aynı soruyu getirecek... Çiçeği burnunda çifti hangi yeni gelişmeler beklemekte?

Ayça'yı, Kara ve Sultan'ı ihbar etmekten vazgeçirmeye çalışan Zıpkın'ın son hamlesi ne olacak? Çino'nun ipliğini pazara çıkarmaya çalışan Ali'nin başına nasıl bir iş açılacak?

Ateş Kuşları dizisi 49. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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