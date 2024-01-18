Haberler Dizi Haberleri KARA 3. bölüm İZLE FULL | Show TV Kara dizisi yeni bölüm TEK PARÇA

KARA 3. bölüm İZLE FULL | Show TV Kara dizisi yeni bölüm TEK PARÇA

Show TV ekranlarının yeni soluklu dizisi Kara 3. bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Kara yeni bölümü her perşembe saat 20.00'de yayınlanıyor. Dizinin başrollerini İlker Kaleli ve Öykü Karayel paylaşıyor. Kara 3. bölüm FULL izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 02:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KARA 3. bölüm İZLE FULL | Show TV Kara dizisi yeni bölüm TEK PARÇA

Kara dizisi ilk bölümüyle izleyiciden tam puan aldı. Show TV'nin yeni dizisi Kara yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kara 3. bölüm izle", "Show TV Kara 3. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kara 3. bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'nin yeni dizisi Kara 3. bölümü ile ilgili detaylar...

KARA 3. bölüm izlemek için tıklayın

KARA tüm bölümleri izlemek için tıklayın

KARA 3. YENİ BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Kara ve Zeynep birlikte mahalledeyken Zeynep, önceki gün evine giren hırsızın orada olduğunu görünce her şeyi nihayete erdirmek için orayı terk eder ve polise gider. Tüm olanlardan sonra pes etmeyen Kara, ekibiyle birlikte çaldıkları silahlarla Rauf'u hüsrana uğratacakken, Rauf onlardan bir adım öndedir.

Kara için durmak yoktur ama önce Zeynep'in gönlünü almalıdır. Kara, Rauf'un herkesten sakladığı bir şey olduğunu fark edince büyük planını başlatır. Zeynep'i de işin içine kattığı büyük plan Rauf'un en kişisel savaşlarından birisi olacaktır.

KARA 3. bölüm izlemek için tıklayın

KARA tüm bölümleri izlemek için tıklayın

DİĞER
Son dakika haberi: Dünyanın en çok gol atan takımı belli oldu! Süper Lig devi zirvede yer alıyor: İşte çok konuşulan o liste...
Türkiye Yüzyılı'nda uzaya ilk adım! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı
Galatasaray'da ayrılık TFF'ye bildirildi!
Transferde dur durak bilmiyor! F.Bahçe'den yılın bombası
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aldatmak yeni bölüm izle
Sakla Beni son bölüm izle
İlk Türk astronot uzaya çıktı! İşte o tarihi anlar
Süper Loto çekildi! (18 Ocak)
Süper Loto sorgulama ekranı 18 Ocak Perşembe 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kamada'nın transfer şartları belli oldu! G.Saray... Kamada'nın transfer şartları belli oldu! G.Saray... 00:33
Galatasaray'da ayrılık TFF'ye bildirildi! Galatasaray'da ayrılık TFF'ye bildirildi! 00:18
Barcelona Kral Kupası'nda çeyrek finalde! Barcelona Kral Kupası'nda çeyrek finalde! 23:50
Barış Alper Yılmaz: Benim için pozisyon farketmiyor! Barış Alper Yılmaz: Benim için pozisyon farketmiyor! 23:40
Tete: Gol attığım için çok mutluyum Tete: Gol attığım için çok mutluyum 23:37
Kerem Demirbay: Benim işim bu! Kerem Demirbay: Benim işim bu! 23:36
Daha Eski
Buruk'tan Davinson ve Icardi sözleri! Son durumları... Buruk'tan Davinson ve Icardi sözleri! Son durumları... 23:20
Transferde o tarih! Musso ve Galatasaray... Transferde o tarih! Musso ve Galatasaray... 22:09
Fred Rodrigues'in oğlu oldu! Fred Rodrigues'in oğlu oldu! 22:03
Enis Destan: G.Saray maçında... Enis Destan: G.Saray maçında... 21:57
Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde! Fenerbahçe, CEV Cup'ta 4'lü finalde! 21:50
Abdullah Avcı'dan 2 yıldızla ilgili flaş açıklama! Abdullah Avcı'dan 2 yıldızla ilgili flaş açıklama! 21:43