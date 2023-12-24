Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 77. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM KANAL D

📺Yargı 77. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 77. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 77. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 77. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 00:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 01:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Yargı 77. BÖLÜM İZLE | Yargı SON BÖLÜM KANAL D

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 24 Aralık Pazar günü yeni ve 77. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 77. yeni bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 77. BÖLÜM İZLE

YARGI 77. BÖLÜM KONUSU

Ceylin ve Ilgaz'ı Seçil'in anlattıklarıyla fitili ateşlenen davada hiç beklemedikleri ölümler karşılamıştır. Ayrı ayrı çıktıkları yollardan karşılarına şimdiye kadar hiç görmedikleri organize bir kötülük şebekesi çıkmıştır.

Kadir'in elinde kuklaya dönüşen Osman ve Çınar'ı zor günler beklemektedir. Önce Merdan, sonra da Ceylin'in dahil olmasıyla birlikte her şey olduğu gibi ortaya serilmek zorunda kalacaktır. Gün sonunda verilmesi artık mecbur olan kararlar başta Aylin ve Parla olmak üzere herkesin dünyasını derinden sarsacaktır.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 77. BÖLÜM İZLE

Dönüp dolaşıp Kadir'e uzanan Seçil davasında hamle sırası bu kez mecburen Kadir'in kendisindedir. Düşmanlar ve dostlar iyiden iyiye belli olurken Kadir bağlantılarını devreye sokup kendisini ve yaptıklarını aklayabilecek midir?

Kökleri hiç tahmin etmedikleri derinliklere uzayan örgütü çökertmek Ilgaz için en büyük adalet sınavlarından birisi olacaktır. Türlü engelleme çalışmalarına karşın içeride ve dışarıda başlatacağı savaş, "adalet" inancını pekiştirip herkese hak ettiği sonu vermeye yetecek midir?

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 77. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Nur Fettahoğlu eski eşi hakkında konuştu! "Karı koca olarak yapamadık, Levent benim çok iyi arkadaşım"
CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, fondaş Halk TV'de PKK ve DEM'i akladı şehitlerimiz üzerinden küstah sözlerle hükümeti hedef aldı
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi!
Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Teşkilat son bölüm full izle! (24 Aralık)
Yargı son bölüm izle (24 Aralık)
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
Akdeniz'de korkutan deprem!
25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi sonrası hakem tepkisi! 00:19
Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı Icardi - Djiku pozisyonunun yeri görüntüleri ortaya çıktı 23:57
G.Saray'dan TFF'ye derbi başvurusu! G.Saray'dan TFF'ye derbi başvurusu! 23:34
Dünya basınında derbi yankıları! İşte o manşetler Dünya basınında derbi yankıları! İşte o manşetler 23:15
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Icardi'nin pozisyonu... Toroğlu'dan penaltı yorumu! Icardi'nin pozisyonu... 22:16
Derbide 7 yeni isim! Derbide 7 yeni isim! 21:58
Daha Eski
Barış Alper Yılmaz: Hedefimiz Süper Kupa! Barış Alper Yılmaz: Hedefimiz Süper Kupa! 21:51
Altay evinde hata yapmadı! Altay evinde hata yapmadı! 21:47
Beşiktaş'ta Chamberlain ameliyat edildi! Beşiktaş'ta Chamberlain ameliyat edildi! 21:44
İrfan Can'dan Fred sözleri! "Onun eksikliği..." İrfan Can'dan Fred sözleri! "Onun eksikliği..." 21:35
Okan Buruk: İlk yarı yumruk vardı! Okan Buruk: İlk yarı yumruk vardı! 21:33
Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! Toroğlu'dan derbi sonrası sert eleştiri! 21:28