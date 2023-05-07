Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 75. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 75. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 75. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 75. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 75. yeni ve 7 Mayıs Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 75. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 7 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 75. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 75. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

İkinci defa kızının ölümüyle yüzleşen Hartley, bu durumu hazmetmekte güçlük çeker. Amaçları uğruna kızının ölümüne göz yumması David Hartley'in daha acımasız yollara başvurmasına sebep olur.

Efkar, Ömer'i kurtaran hamleyi yaptıktan sonra Francis'in radarına takılır. Efkar'dan haber alamayan Korkut ise Halit Başkan'dan zorlu bir görev için emir alır. Siyah İnci'nin sunduğu kanıtla gerçekler karşısında daha fazla direnemeyen Zehra, kendini bir kararın arifesinde bulur.

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 75. BÖLÜM İZLE

Kaybedecek bir şeyi kalmayan Hartley ise artık 'Gece Bekçisi' olarak harekete geçer. Hartley'in 'Gece Bekçisi' olarak yapacağı ilk hamle hem Ömer'i hem de Efkar'ı zorlu bir durumun içine doğru sürükleyecektir!

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👉TEŞKİLAT 75. BÖLÜM İZLE

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