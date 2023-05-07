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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Teşkilat 75. son bölüm

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 75. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 75. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 75. yeni ve 7 Mayıs Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 02:00 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 02:00
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Teşkilat 75. son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 7 Mayıs Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 75. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 75. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (YENİ BÖLÜM ÖZETİ)

İkinci defa kızının ölümüyle yüzleşen Hartley, bu durumu hazmetmekte güçlük çeker. Amaçları uğruna kızının ölümüne göz yumması David Hartley'in daha acımasız yollara başvurmasına sebep olur.

Efkar, Ömer'i kurtaran hamleyi yaptıktan sonra Francis'in radarına takılır. Efkar'dan haber alamayan Korkut ise Halit Başkan'dan zorlu bir görev için emir alır. Siyah İnci'nin sunduğu kanıtla gerçekler karşısında daha fazla direnemeyen Zehra, kendini bir kararın arifesinde bulur.

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👉TEŞKİLAT 75. BÖLÜM İZLE

Kaybedecek bir şeyi kalmayan Hartley ise artık 'Gece Bekçisi' olarak harekete geçer. Hartley'in 'Gece Bekçisi' olarak yapacağı ilk hamle hem Ömer'i hem de Efkar'ı zorlu bir durumun içine doğru sürükleyecektir!

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