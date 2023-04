📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi KANAL D son bölüm

Show Tv ekranlar─▒nda yaz d├Ânemi dizisi olarak yay─▒n hayat─▒na ba┼člay─▒p izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildi─či Gibi, 27 Nisan Per┼čembe saat 20.00'de, 37. b├Âl├╝m├╝nyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildi─či Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 37. b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čanaca─č─▒n─▒ merak ediyorlard─▒. Arama motorlar─▒nda Gelsin Hayat Bildi─či Gibi 37. yeni b├Âl├╝m├╝yle ilgili bilgiler arat─▒lmaya ba┼čland─▒.

GELS─░N HAYAT B─░LD─░─×─░ G─░B─░ 37. B├ľL├ťM KONUSU

Sadi ├Â─črendi─či ger├žekle y├╝zle┼čmeye ├žal─▒┼č─▒rken Song├╝l ise bu s├╝re├žte Payasl─▒'ya destek olur. Sadi'nin o─čluyla ge├žiremedi─či y─▒llar─▒n─▒ ve o─člunun hastal─▒─č─▒n─▒ d├╝┼č├╝nen Song├╝l hi├ž istemedi─či bir karar─▒n e┼či─činde bulur kendini…

Can babas─▒n─▒n d├╝┼čmeye ba─čl─▒ kal─▒c─▒ bir hasar─▒ oldu─čunu ├Â─črenir. Sadi'nin olay─▒ ├Â─črenmesiyle in┼čaat ┼čirketini pek ho┼č saatler beklemez. Araz beklemedi─či bir zamanda kar┼č─▒s─▒nda g├Ârd├╝─č├╝ annesiyle konu┼čmaya karar verir.

Mert'in rahats─▒zl─▒─č─▒ Derya'y─▒ g├╝nden g├╝ne ├╝zerken Asuman ise k├Ât├╝l├╝klerinde s─▒n─▒r tan─▒mamaya ba┼člar. Song├╝l'le Derya'y─▒ birbirlerinden habersiz birbirine d├╝┼č├╝rmeye ├žal─▒┼čan Asuman'─▒n her hamlesi bo┼ča ├ž─▒ksa da g├╝n sonunda en b├╝y├╝k zaferini kazan─▒r. Servet i├žeriden ├ž─▒kamayaca─č─▒n─▒ anlad─▒─č─▒nda her ┼čeyin bitti─čini sanan Sadi ile Song├╝l'e yeni bir plan haz─▒rlar.

