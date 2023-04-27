Haberler Dizi Haberleri 📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi KANAL D son bölüm

📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi KANAL D son bölüm

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitledi. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 36. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27 Nisan Perşembe 37. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 17:52 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 00:30
📺Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. BÖLÜM FULL İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi KANAL D son bölüm

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 27 Nisan Perşembe saat 20.00'de, 37. bölümünyle ekranlara geldi. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 37. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 37. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 37. BÖLÜM KONUSU

Sadi öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışırken Songül ise bu süreçte Payaslı'ya destek olur. Sadi'nin oğluyla geçiremediği yıllarını ve oğlunun hastalığını düşünen Songül hiç istemediği bir kararın eşiğinde bulur kendini…
Can babasının düşmeye bağlı kalıcı bir hasarı olduğunu öğrenir. Sadi'nin olayı öğrenmesiyle inşaat şirketini pek hoş saatler beklemez. Araz beklemediği bir zamanda karşısında gördüğü annesiyle konuşmaya karar verir.
Mert'in rahatsızlığı Derya'yı günden güne üzerken Asuman ise kötülüklerinde sınır tanımamaya başlar. Songül'le Derya'yı birbirlerinden habersiz birbirine düşürmeye çalışan Asuman'ın her hamlesi boşa çıksa da gün sonunda en büyük zaferini kazanır. Servet içeriden çıkamayacağını anladığında her şeyin bittiğini sanan Sadi ile Songül'e yeni bir plan hazırlar.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 37. BÖLÜM İZLE

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