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📺Çöp Adam 17. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 17. Bölüm izle, 19 Nisan Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:30
📺Çöp Adam 17. BÖLÜM FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam yeni bölüm izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 17. bölümünde neler yaşanacağı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 17. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tamer, bir yandan evdeki krizi çözerken diğer yandan da Peri'yi kendisi için önemli olan biriyle tanışmaya ikna eder. Meryem, Peri'nin ona söylediklerinin etkisiyle büyük bir değişim için adım atar.

Funda'nın Meryem'e verdiği bir bilgi, yalıdan birinin kovulmasıyla sonuçlanır. Berrin sonunda ev işini çözmeye karar verir ve Seko'nun da desteğiyle bir ev tutar. Tamer ise bunu öğrendiğinde fevri bir hamleyle Berrin'i çok kızdıracak bir emrivaki yapar.

ÇÖP ADAM 17. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Ahu, Selim'le aralarını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken, ortaya çıkan gerçekler her şeyi altüst eder. Bu sırada Tamer şirketteki toplantıyı kaçırdığı için Arjantinli bir şirketle büyük bir anlaşmayı kaybederler.

Arjantinlilerle bir akşam yemeği ayarlar ancak bu yemek beklediği gibi gitmez. Şirketin temsilcisinin davranışları ve gelen sürpriz misafirin ardından yaşananlar, Tamer'in bugüne kadar görmediğimiz bir yönünü ortaya çıkartacaktır.

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45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

  • Engin Altan Düzyatan
  • Elçin Sangu
  • Sedef Avcı
  • Füsun Demirel
  • Salih Kalyon
  • Elçin Afacan
  • Ali Yoğurtçuoğlu
  • Hülya Şen
  • Cankat Aydos
  • Büşra Çam
  • Şeyda Terzioğlu
  • Eylül Uğan
  • Sinan Albayrak
  • Güliza Nisa Uray

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